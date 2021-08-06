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Опубликовано видео побега заключенных из изолятора в Истре

Алевтина Жаркова
26 минут назад

В ночь на пятницу из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Telegram-канал BAZA опубликовал снятую камерой видеонаблюдения запись.

Как уточняет канал, заключенные организовали побег, сломав форточку для кормления в двери. Затем они выкрутили винты и сняли замок, после чего покинули здание, пройдя через весь изолятор.

Сотрудника изолятора заподозрили в помощи в побеге заключенных в Подмосковье

Известно, что среди беглецов находился Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова. По данному факту в Следственном комитете России и прокуратуре инициированы проверки.

Происшествия,Криминал,Видео,Генпрокуратура РФ,СКР,Истра,
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