В ночь на пятницу из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Telegram-канал BAZA опубликовал снятую камерой видеонаблюдения запись.

Как уточняет канал, заключенные организовали побег, сломав форточку для кормления в двери. Затем они выкрутили винты и сняли замок, после чего покинули здание, пройдя через весь изолятор.