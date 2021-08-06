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В побеге заключенных в Подмосковье подозревают сотрудника изолятора

Анна Безрукова
27 минут назад

Побег заключенных в Подмосковье мог произойти по вине сотрудника изолятора. Дежурный ИВС в подмосковной Истре вечером перевел Александра Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов. И по каким-то причинам не закрыл «кормушку». В настоящее время сотрудник задержан, сообщает Телеграм-канал «112».

В побеге заключенных в Подмосковье подозревают сотрудника изолятора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что ночью заключенные скрутили замок в камере. Далее они сорвали навесной замок на воротах. В камере осталось двое - они утверждают, что спали и ничего не заподозрили.

Ранее сообщалось что пятеро заключенных самовольно покинули изолятор временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

Как сообщило издание "МК", побег был совершен в 4 часа утра.

Среди сбежавших - Александр Мавриди. Он обвиняется в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Муругова. Преступление было совершено в Истринском районе. Также Мавриди ранее обвиняли в похищении адвоката Завгороднего.

Кроме этого, из ИВС сбежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Все они проходят по одному делу - кражи из частных домов, уточняет Телеграм-канал «МК: срочные новости».

Сейчас в поиске преступников задействован весь личный состав подмосковной полиции.

Следует заметить, что это уже не первый случай побега заключенных в России из исправительных учреждений. Так, 22 сентября 2020-го года шестеро осужденных исправительной колонии поселка Шамхал Кировского района Махачкалы сделали подкоп и сбежали. Лаз сотрудники нашли при обходе - на контрольно-следовой полосе. Как сообщали СМИ, у сбежавших были сроки от восьми до 15 лет. Двое из них попали в колонию за совершение убийств.

Происшествия,ФСИН,Московская Область,Истра,
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