Из изолятора в Подмосковье сбежали опасные преступники

Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.
Как сообщает "МК", побег был совершен в 4 часа утра. Пока остается непонятным, как именно преступники смогли выбраться из учреждения.
В числе беглецов - Александр Мавриди. Его обвиняют в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Муругова. Преступление было совершено в Истринском районе. Кроме этого, Мавриди ранее обвинялся в похищении адвоката Завгороднего.
Другие беглецы - Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.
Поиском преступников занят весь личный состав подмосковной полиции.
Напомним, 22 сентября прошлого года шестеро осужденных исправительной колонии, находящийся в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз был обнаружен в процессе обхода на контрольно-следовой полосе. По информации различных изданий, сбежавшие заключенные имели сроки от восьми до 15 лет. Двое из них оказались за решеткой за убийства.
А 18 мая 2013 года четверо осужденных самовольно покинули колонию строгого режима 19 в поселке Маркова под Иркутском, для этого они сделали 20-метровый подкоп. Все они получили сроки за убийства и разбои. Их отсутствие сотрудники исправительного учреждения заметили рано утром в процессе построения. Впоследствии всех беглецов задержали, последнего поймали спустя 4,5 месяца после того, как он покинул учреждение.