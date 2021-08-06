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В Подмосковье сбежали пятеро заключённых

Анна Безрукова
1 час назад

Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

Из изолятора в Подмосковье сбежали опасные преступники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает "МК", побег был совершен в 4 часа утра. Пока остается непонятным, как именно преступники смогли выбраться из учреждения.

В числе беглецов - Александр Мавриди. Его обвиняют в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Муругова. Преступление было совершено в Истринском районе. Кроме этого, Мавриди ранее обвинялся в похищении адвоката Завгороднего.

Другие беглецы - Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.

Поиском преступников занят весь личный состав подмосковной полиции.

Напомним, 22 сентября прошлого года шестеро осужденных исправительной колонии, находящийся в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз был обнаружен в процессе обхода на контрольно-следовой полосе. По информации различных изданий, сбежавшие заключенные имели сроки от восьми до 15 лет. Двое из них оказались за решеткой за убийства.

А 18 мая 2013 года четверо осужденных самовольно покинули колонию строгого режима 19 в поселке Маркова под Иркутском, для этого они сделали 20-метровый подкоп. Все они получили сроки за убийства и разбои. Их отсутствие сотрудники исправительного учреждения заметили рано утром в процессе построения. Впоследствии всех беглецов задержали, последнего поймали спустя 4,5 месяца после того, как он покинул учреждение.

Происшествия,ФСИН,Московская Область,Истра,
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