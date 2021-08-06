Кредит без ведома: мошенники нашли способ обмануть россиян

Россияне сталкиваются с новой схемой мошенничества, когда производится перевод микрозаймов без ведома и заявления заемщика, сообщает "Российская газета".

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Одной из жертв таких злоумышленников стал инженер из Твери. Неизвестный отправил на его счет в банке 45 тыс. рублей, но вернуть эти деньги ему не удалось, так как в переводе отсутствовали реквизиты отправителя. Спустя неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и попросил погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть эти денежные средства.

Как пишет газета, сутки нахождения этой суммы у инженера "стоили" ему почти 3%. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, заявляя, что они "купили его долг", то есть, те самые проценты. В беседе с изданием юрист Анна Юфа порекомендовала зафиксировать факт перевода от неизвестного лица в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже.

"Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой - указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно", - уточнила эксперт.

Специалист также рекомендовала попросить ЦБ затребовать договор и прочие документы, на основании которых вам был осуществлен перевод денег. По ее словам, банк должен заниматься их возвратом по письменному заявлению клиента.