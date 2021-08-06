Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии дал признательные показания

Мужчине, подозреваемому в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, предъявили обвинение, он дал признательные показания. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главка СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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"Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний мужчина был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии", - сообщили в СК.

По данным СК, два месяца мужчина поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Накануне трагедии она сообщила ему о том, что больше не желает с ним встречаться. Утром 5 августа обвиняемый пришел в дом семьи женщины и убил 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнею внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. В СК уточнили, что убитая хозяйка дома была матерью женщины, с которой состоял в отношениях обвиняемый, а девочка - дочерью.

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Обвиняемому назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.