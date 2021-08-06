Выживших нет: На Аляске найден пропавший самолет

На Аляске найден экскурсионный самолет, который ранее подал сигнал бедствия, сообщает Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.
Пять пассажиров и пилот погибли в авиакатастрофе близ Кетчикана на юго-востоке штата. Самолет Havilland Beaver затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 километрах от города.
Береговая охрана, полиция Аляски, Лесная служба США и добровольческий спасательный отряд Кетчикана прибыли на место крушения. Два спасателя спустились под воду и не нашли выживших. Ранее сообщалось, что аварийный сигнал с самолета поступил около 11:20 (22:20 мск).
По данным агентства The Associated Press, пятеро пассажиров прибыли на Аляску в четверг на круизном лайнере Nieuw Amsterdam, который остановился в Кетчикане. Самолет принадлежит компании Southeast Aviation.
Издание Alaska Public Media отмечает также, что этот район пользуется популярностью у туристов. Они арендуют самолеты для воздушных туров по региону, и подобные авиапроисшествия уже случались: два года назад в районе «Туманных фьордов» в результате столкновения в воздухе двух экскурсионных самолетов погибли шесть человек, а в 2015 году в авиакатастрофе погибли девять человек.