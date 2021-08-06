Умер создатель породы шалайка Клим Сулимов

Биолог и кинолог Клим Сулимов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщают в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва.

Он известен как создатель породы собак шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Также в ходу название «собака Сулимова». От лаек эти собаки получили устойчивость к морозам до 30–40 градусов, а от шакалов — работоспособность при жаре до плюс 45 градусов. Представители этой породы отличаются исключительным обонянием, а небольшие размеры и выносливость позволяют использовать шалаек для работы в закрытых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, армии и аэропортах.