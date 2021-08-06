В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер создатель породы шалайка Клим Сулимов

News.ruиещё 1
32 минуты назад

Биолог и кинолог Клим Сулимов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщают в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва.

Умер создатель породы шалайка Клим Сулимов
Фото:  livelib.ru livelib.ru

Причиной смерти учёного стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции.

Клим Сулимов родился в 1931 году. С 1966 года работал во Всесоюзном НИИ МВД СССР, где занимался селекцией служебных собак.

Он известен как создатель породы собак шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Также в ходу название «собака Сулимова». От лаек эти собаки получили устойчивость к морозам до 30–40 градусов, а от шакалов — работоспособность при жаре до плюс 45 градусов. Представители этой породы отличаются исключительным обонянием, а небольшие размеры и выносливость позволяют использовать шалаек для работы в закрытых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, армии и аэропортах.

Кроме того, Клим Сулимов являлся автором судебной одорологической экспертизы, основанной на запахах.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссёра Александра Аравина.

Происшествия,Александр Аравин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители