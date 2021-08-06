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Более 330 кошек умерли в Великобритании от неизвестной болезни

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад

В Великобритании не менее 330 кошек погибли от неизвестной болезни, пишет Sky News со ссылкой на Королевский ветеринарный колледж.

Более 300 кошек умерли от неизвестной болезни в Великобритании
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look PressMaksim Konstantinov / Global Look Press

Точную причину смерти животных устанавливают ученые. По предварительной версии, смерть кошек могла наступить от корма для домашних питомцев Fold Hill Foods, который ранее был отозван. Точное количество болеющих четвероногих эксперты назвать затруднились. По мнению специалистов, одной из причин смерти могла стать панцитопения, при которой возникает дефицит всех типов клеток крови. Болезнь вызывает у домашних животных осложнения и иногда приводит к летальному исходу.

По информации британских ветеринаров, уровень смертности среди поступивших в клиники животных составил 63,5 процента. При этом реальное число смертей может быть намного выше. Хозяев призвали быть бдительными и напомнили, что основная часть людей приводит кошек на обследование поздно. Британцев попросили воздержаться от использования корма данного бренда.

В июне Fold Hill Foods отозвал часть партий гипоаллергенного корма для кошек. В некоторых упаковках заметили микотоксины, растущие на сельскохозяйственных культурах до или после сбора урожая.

Ранее кот по кличке Понзу, ставший звездой в соцсети Instagram, умер от последствий сердечного приступа, случившегося с питомцем после массовой драки в парке в Нью-Йорке.

Происшествия,В мире,Sky News,Соединенное Королевство,
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