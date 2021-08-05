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В «Шереметьево» ребенку двери лифта травмировали руку

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
35 минут назад

В лифте московского аэропорта «Шереметьево» ребенок получил травму руки. Его госпитализировали, состояние оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ребенка зажало дверьми лифта в Шереметьево
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в 16.20 мск в медпункт терминала D аэропорта «Шереметьево» обратилась пассажирка с ребенком 2015 года рождения, получившим травму руки в кабине лифта в результате неосторожности. В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада центра медицины катастроф МО, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту, и вызвана бригада скорой помощи», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

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Как уточняется, состояние ребенка стабильное. Ребенок госпитализирован в ЦКБ Красногорска.

В пресс-службе также подчеркнули, что на месте события специалистами АО «МАШ» был осмотрен лифт и оформлено заключение о его технической исправности. Во всех лифтах аэропорта «Шереметьево» установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием малолетнего ребенка дверями лифта в аэропорту «Шереметьево», – сообщила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова

По ее словам, прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, добавила она.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская, СК также организовал проверку после распространения в СМИ видео, на котором пассажиры аэропорта помогают вызволить руку ребенка, зажатую дверями лифта.

«Организована доследственная проверка, в рамках которой уже установлено, что малолетний мальчик 2015 года рождения получил ушибленную рану предплечья ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила Марковская.

Происшествия,Екатерина Короткова,Елена Марковская,Аэропорт Шереметьево,Генпрокуратура РФ,СКР,РИА Новости,
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