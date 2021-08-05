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Людей эвакуируют: на Киевском вокзале произошел пожар

Елена Прошина
17 минут назад

Пожар произошел на Киевском вокзале в Москве. Кадры из помещений здания, затянутых дымом, опубликовали в Telegram-канале Mash.

По информации издания, возгорание произошло на цокольном этаже, а дым заволок остальные помещения здания. Кроме того, по сообщениям очевидцев, дым валит и из крыши здания.

Как сообщает РБК, на место уже выехали пожарные расчеты. Причина инцидента выясняется.

Напомним, что днем в строящемся здании в центре Москвы произошло возгорание. Сообщалось, что в строении на улице Земляной Вал, 31к1, возле станции метро Курская, загорелись деревянные настилы на третьем этаже. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Из-за работы пожарных временно задерживались трамваи Б, 20 и 24. Сейчас график движения восстановлен.

Позднее сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стало нарушение правил выполнения сварочных работ, пишет «Москва24».

Происшествия,Видео,МЧС,Москва24,Москва,
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