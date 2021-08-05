В Таджикистане разбился летевший спасать москвичей вертолет

В Таджикистане потерпел крушение вертолет со спасателями, который летел на помощь застрявшим в горах семи московским туристам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в ассоциации туроператоров республики.

Фото: tajikta.tj tajikta.tj

По предварительным данным, разбился МИ-8 таджикской пограничной службы.

Как сообщается, пилот погиб, 4 пассажира ранены.

Вертолет потерпел крушение районе села Пойи Мазор джамоата Рованд Ванджского района ГБАО при посадке на ледник Херсон в ущелье Абдулкахор.

Предварительно, борт вылетел на эвакуацию семи российских туристов, которые подали сигнал бедствия еще 28 июля.

В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия. Вместе с тем идут поиски пропавших российских туристов.