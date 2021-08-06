Российский альпинист погиб в Таджикистане

Стало известно о смерти российского альпиниста в Таджикистане. Александр Маслов погиб при восхождении группы туристов в горах Памира, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Душанбе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы российских альпинистов в горах Памира на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля», — рассказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время его поиски продолжаются.

По словам представителя российской дипмиссии, с момента происшествия сотрудники дипломатического представительства постоянно находятся на связи с группой альпинистов, родственниками погибшего Маслова и горно-спасательным центром при ассоциации туроператоров.