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Появилось видео драки актера Ивана Рыжикова с курьером в Москве

Алевтина Жаркова
1 час назад

Актера Ивана Рыжикова госпитализировали после избиения в Москве. Звезда сериалов «Склифосовский» и «Интерны», вступил в конфликт с курьером, доставлявшим пиццу на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалась запись с камеры видеонаблюдения, установленная на подъезде дома.

После потасовки артист попал в больницу, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и нижней стенки глазницы. Сейчас правоохранители устанавливают личность доставщика еды.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Иван Рыжиков,
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