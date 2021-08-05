Актера Ивана Рыжикова госпитализировали после избиения в Москве. Звезда сериалов «Склифосовский» и «Интерны», вступил в конфликт с курьером, доставлявшим пиццу на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалась запись с камеры видеонаблюдения, установленная на подъезде дома.