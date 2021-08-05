Мужчина отрезал себе язык во время задержания

Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении мужчины, который в ходе задержания несколько раз выстрелил в полицейского, скрылся и позже отрезал себе часть языка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.