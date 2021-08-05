Мужчина отрезал себе язык во время задержания

Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении мужчины, который в ходе задержания несколько раз выстрелил в полицейского, скрылся и позже отрезал себе часть языка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ 2 августа возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции неизвестным, который скрылся. В дальнейшем в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка", - говорится в сообщении.