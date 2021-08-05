Из-за урагана пермские деревни остались без крыш

В нескольких деревнях Пермского края из-за урагана дома остались без крыш. В деревне Нердва Карагайского района и деревне Левино соликамского района (Пермский край) целые улицы домов остались без крыш. Об этом URA.RU сообщила директор агрофирмы «Победа» Людмила Тунева.

«В Поселке Нердва у всех домов по улице Куйбышева посносило крыши, пострадал животноводческий и зернокомплекс. В деревне Левшино крыши снесло у домов на улицах Пушкина и Дорожной», — сообщила Людмила.

По сообщению другого источника, в крае пострадали не только эти две деревни. Пострадала также и деревня Путино в Верещагинском районе.