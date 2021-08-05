В Москве задержали участников массовой драки

На юго-западе Москвы произошла массовая драка со стрельбой из пневматического оружия. Несколько её участников задержаны. Об этом сообщается на сайте столичного главка Росгвардии.

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В ходе выяснения обстоятельств инцидента силовики установили, что во дворе одного из жилых домов на Новочерёмушкинской улице произошла ссора между компаниями подвыпивших молодых людей. Словесная перепалка переросла в драку, в которой участвовали десять человек. Один из дерущихся несколько раз выстрелил в другого из пневматического пистолета.

По прибытии росгвардейцев на место происшествия более половины дерущихся разбежались. Четверых человек доставили в отдел полиции. Одному из них, получившему травмы головы и голени, потребовалась медицинская помощь.