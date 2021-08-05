Дым пожаров Якутии затянул Байкал

Дымная завеса, возникшая из-за лесных пожаров в Якутии, накрыла Байкал. Видеозаписи, сделанные на берегах озера, публикует в своем Telegram-канале РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах, размещенных изданием, кажется, что озеро накрыл плотный туман. Не видно соседний берег, а солнце проглядывает сквозь дымку.

По данным МЧС России, дым якутских пожаров к 5 августа накрыл 81 населенный пункт Иркутской области.

«В зону задымления попали 11 населенных пунктов Катангского района, 20 населенных пунктов Киренского района, шесть населенных пунктов Бодайбинского района, 19 населенных пунктов Усть-Кутского района, 10 населенных пунктов Усть-Илимского района, 12 населенных пунктов Нижнеилимского района, два населенных пункта Казачинско-Ленского района, а также город Усть-Илимск», - отмечается в сообщении.

На плохую видимость и запах гари жалуются жители Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за пожаров в Якутии на севере Красноярского края приходится переносить авиарейсы — посадка самолетов затруднена, сообщает «Первый канал».

В самой Якутии из-за горящих лесов закрыли участок трассы, всего в регионе обнаружено 178 очагов возгорания. Наращивается группировка МЧС, в тушении огня помогает инженерная рота Восточного военного округа, прибывшая на помощь из Хабаровска.