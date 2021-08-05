В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дым пожаров Якутии затянул Байкал

Дымная завеса, возникшая из-за лесных пожаров в Якутии, накрыла Байкал. Видеозаписи, сделанные на берегах озера, публикует в своем Telegram-канале РИА Новости.

Дым пожаров Якутии затянул Байкал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах, размещенных изданием, кажется, что озеро накрыл плотный туман. Не видно соседний берег, а солнце проглядывает сквозь дымку.

По данным МЧС России, дым якутских пожаров к 5 августа накрыл 81 населенный пункт Иркутской области.

«В зону задымления попали 11 населенных пунктов Катангского района, 20 населенных пунктов Киренского района, шесть населенных пунктов Бодайбинского района, 19 населенных пунктов Усть-Кутского района, 10 населенных пунктов Усть-Илимского района, 12 населенных пунктов Нижнеилимского района, два населенных пункта Казачинско-Ленского района, а также город Усть-Илимск», - отмечается в сообщении.

На плохую видимость и запах гари жалуются жители Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за пожаров в Якутии на севере Красноярского края приходится переносить авиарейсы — посадка самолетов затруднена, сообщает «Первый канал».

В самой Якутии из-за горящих лесов закрыли участок трассы, всего в регионе обнаружено 178 очагов возгорания. Наращивается группировка МЧС, в тушении огня помогает инженерная рота Восточного военного округа, прибывшая на помощь из Хабаровска.

Ранее жители села Кобяй в Якутии заявили, что днем 2 августа резко стало темно, а с неба начал падать пепел. На видеозаписях, которые жители населенного пункта разместили в Сети, солнце едва пробивается через дым, окрашивая дома в причудливый красный цвет.

РИА Новости,Республика Саха (Якутия),
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители