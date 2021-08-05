В центре Москвы избили актера из «Склифосовского»

Российского актера Ивана Рыжикова, снявшегося в сериалах «Склифосовский» и «Балабол», избили в центре Москвы, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Избиение произошло недалеко от дома артиста в Таганском районе.
Актера госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы. Факт нападения Рыжиков подтвердил, но заверил журналистов, что сейчас уже находится дома.
Он не стал вдаваться в детали происшествия, сославшись на сильный стресс. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и ищут его.
Ранее сообщалось, что найденный с переломами в своей квартире актер сериалов «Штрафбатов» и «Досье детектива Дубровского» Игорь Регнер находится в коме. По состоянию на 2 августа врачи не давали никаких прогнозов относительно выздоровления Регнера.