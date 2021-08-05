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В Москве избили актера из «Склифосовского» Ивана Рыжикова

Газета.Ru
5 августа 2021

Российского актера Ивана Рыжикова, снявшегося в сериалах «Склифосовский» и «Балабол», избили в центре Москвы, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В центре Москвы избили актера из «Склифосовского»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Избиение произошло недалеко от дома артиста в Таганском районе.

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Актера госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы. Факт нападения Рыжиков подтвердил, но заверил журналистов, что сейчас уже находится дома.

Он не стал вдаваться в детали происшествия, сославшись на сильный стресс. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и ищут его.

Ранее сообщалось, что найденный с переломами в своей квартире актер сериалов «Штрафбатов» и «Досье детектива Дубровского» Игорь Регнер находится в коме. По состоянию на 2 августа врачи не давали никаких прогнозов относительно выздоровления Регнера.

Происшествия,Игорь Регнер,Иван Рыжиков,Владимир Стеклов,МВД,ТРК "Петербург-Пятый канал",Москва,
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