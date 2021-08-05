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Во время перестрелки в Иркутске пострадал ребенок

РИА "ФедералПресс"иещё 1
5 августа 2021

Конфликт между соседями в Иркутске закончился перестрелкой, в которой пострадал ребенок. Стрелок задержан.

Во время перестрелки в Иркутске пострадал ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проводятся необходимые следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжестивреда,причиненного здоровьюребенка», - так в следственном комитете описывают последствия перестрелки которая возникла между соседями.

Как установили следователи, в частном секторе Иркутска, между соседями возник конфликт. Перепалка закончилась тем, что один из спорщиков достал аэрозольный пистолет и совершил несколько выстрелов участку оппонентов. В итоге 10-месячный получил ушиб и ссадины бедра.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье: «Хулиганство с применением оружия». Стрелок задержан.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,СКР,Иркутск,
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