В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Стал известен мотив выбросившего ребенка из окна мужчины в Москве

Деловая газета "Взгляд"
5 августа 2021

Мать пострадавшего ребенка сообщила, что незадолго до инцидента серьезно поссорилась с супругом: по ее словам, причиной конфликта было нежелание мужчины везти сына в столицу на прививку.

Мать пострадавшего в Москве ребенка раскрыла причину трагедии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина рассказала, что подозреваемый «должен был ехать к маме и сделать прививку ребенку», они поругались «из-за того, что он должен был к маме ехать два дня назад», передает портал 5-tv.ru.

«Он первый раз поехал – не доехал, вернулся. На следующий день в 12.00 я их (мужа и сына) отправила. Он (муж) был нормальный, мы с ним утром общались. Он нормально относился к ребенку. Я не знаю... он очень любил моего сына», – добавила она.

Уточняется, что семья всегда проживала в Подольске, а в Москве находилась мать подозреваемого. В ее доме и произошло ЧП.

Задержан москвич, выбросивший из окна своего сына

О произошедшем мать ребенка узнала, когда к ней в подольскую квартиру пришли стражи правопорядка. Полицейские просили ее позвонить супругу, чтобы узнать, где он скрывается после инцидента.

Камеры видеонаблючения зафиксировали инцидент. Очевидцы сообщили, что мужчина после совершенного некоторое время следил за тем, что происходит возле дома, а потом скрылся.

Отмечается, что после падения ребенок не потерял сознание, он чувствовал боль и пытался рассказать об этом прохожим и врачам, повторяя, что ему очень тяжело.

У мальчика диагностировали множество серьезных повреждений – переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Ребенок находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.

Сообщается, что бабушка в момент ЧП находилась в подъезде, а подозреваемый якобы мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В среду подозреваемого задержали. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

Происшествия,СКР,ТРК "Петербург-Пятый канал",
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители