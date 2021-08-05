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Крушащий фасад нового жилого дома экскаватор сняли на видео

Алевтина Жаркова
44 минуты назад

В Германии строитель-экскаваторщик разнес фасад нового здания. Снятое очевидцами видео в городе Блумберг появилось в Сети.

Управлявший экскаватором строитель был в ярости после ссоры с подрядчиками и не нашел ничего лучше, как испортить жилой дом.

На кадрах запечатлено, строительная спецтехника крушит простроенное здание, ломая балконы и окна. Кроме того, досталось и рядом стоящим гаражам.

На следующий день учинивший погром мужчина раскаялся и явился в полицию. Теперь ему предстоит возместить крупный ущерб.

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