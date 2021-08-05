В Германии строитель-экскаваторщик разнес фасад нового здания. Снятое очевидцами видео в городе Блумберг появилось в Сети.

Управлявший экскаватором строитель был в ярости после ссоры с подрядчиками и не нашел ничего лучше, как испортить жилой дом.

На кадрах запечатлено, строительная спецтехника крушит простроенное здание, ломая балконы и окна. Кроме того, досталось и рядом стоящим гаражам.