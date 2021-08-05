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Местные жители сбили на машине подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии

Газета.Ruиещё 3
38 минут назад

Поймать подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии помогли местные жители. Подробности сообщает Telegram-канал IZ.RU.

Местные жители сбили на машине подозреваемого в убийстве семьи
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Жители села Джирим сбили мужчину на машине. Он бегал по селу и пытался ворваться в соседние дома.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, задержанным оказался 36-летний местный житель. Он испытывал чувства к дочери убитого главы семьи и впал в ярость, когда девушка уехала из села.

Ранее подозреваемый уже был судим за убийство и грабеж.

5 августа в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения.

Криминал,Республика Хакасия,Москва,
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