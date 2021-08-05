Местные жители сбили на машине подозреваемого в убийстве семьи

Поймать подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии помогли местные жители. Подробности сообщает Telegram-канал IZ.RU.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители села Джирим сбили мужчину на машине. Он бегал по селу и пытался ворваться в соседние дома.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, задержанным оказался 36-летний местный житель. Он испытывал чувства к дочери убитого главы семьи и впал в ярость, когда девушка уехала из села.

Ранее подозреваемый уже был судим за убийство и грабеж.