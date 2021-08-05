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В Хакасии убили семью из пяти человек

Lenta.ruиещё 2
13 минут назад

В Хакасии убили семью из пяти человек, подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В Хакасии убили семью из пяти человек
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

5 августа в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения.

По подозрению в их убийстве задержан местный житель 1985 года рождения. У него имеются судимости за особо тяжкие преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Республика Хакасия,
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