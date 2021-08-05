Пожилая туристка поскользнулась и упала с обрыва в Турции . Несчастный случай попал на видео, запись публикует таблоид Daily Mail .

Трагедия произошла во время горной прогулки 71-летней женщины со своей семьей в провинции Артвин, расположенной на северо-востоке страны. В какой-то момент она подошла к краю обрыва, поскользнулась и, потеряв равновесия, упала с 70-метровой высоты и погибла.