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В Москве задержан мужчина, который выбросил из окна дома своего сына

ТАССиещё 2
37 минут назад

Мужчину, выбросившего из окна дома своего маленького сына, задержали в Москве. Об этом в четверг сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Задержан москвич, выбросивший из окна своего сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - сказала она. В отношении мужчины расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.

4 августа, как считает следствие, он выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Происшествия,Юлия Иванова,СКР,ИТАР-ТАСС,Москва,
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