Задержан москвич, выбросивший из окна своего сына

Мужчину, выбросившего из окна дома своего маленького сына, задержали в Москве. Об этом в четверг сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - сказала она. В отношении мужчины расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.
4 августа, как считает следствие, он выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.