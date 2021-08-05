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СМИ: Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги

Вечерняя Москваиещё 17
1 час назад

Пассажирский самолет, выполняющий рейс ЕкатеринбургМосква, подал сигнал тревоги. Об этом вечером среды, 4 августа, рассказал источник в авиационных службах.

Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги над Удмуртией
Фото: pixabay.compixabay.com

Борт Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. После этого самолет начал снижение. На момент публикации материала воздушное судно находилось над территорией Республики Татарстан.

Причина, по которой экипаж самолета принял решение подать сигнал тревоги и перейти к снижению, выясняется, сообщает ТАСС.

Официальные комментарии о данном инциденте пока не поступали.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,Екатеринбург,
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