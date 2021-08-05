Ходорковского обвинили в организации белорусских протестов

Предприниматель Михаил Ходорковский является причастным к организации протестов, прокатившихся в Белоруссии летом 2020 года после президентских выборов. Это утверждают авторы документального проекта «2020», первую серию которого — «Заговор» — показал белорусский телеканал СТВ.

Фото: m_khodorkovsky/instagram.com m_khodorkovsky/instagram.com

Помимо Ходорковского, в числе организаторов протестов называются экс-глава словацкого МИД Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Камиль Клысинский и ряд других.

Главным организатором событий в стране считается старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию, бывший советник Минобороны США по РФ и Евразии Майкл Карпентер.

При этом никаких фактов, подтверждающих данные обвинения, авторы фильма не приводят.