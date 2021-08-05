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Ходорковского обвинили в организации белорусских протестов

News.ruиещё 2
14 минут назад

Предприниматель Михаил Ходорковский является причастным к организации протестов, прокатившихся в Белоруссии летом 2020 года после президентских выборов. Это утверждают авторы документального проекта «2020», первую серию которого — «Заговор» — показал белорусский телеканал СТВ.

Ходорковского обвинили в организации белорусских протестов
Фото: m_khodorkovsky/instagram.comm_khodorkovsky/instagram.com

Помимо Ходорковского, в числе организаторов протестов называются экс-глава словацкого МИД Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Камиль Клысинский и ряд других.

Главным организатором событий в стране считается старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию, бывший советник Минобороны США по РФ и Евразии Майкл Карпентер.

При этом никаких фактов, подтверждающих данные обвинения, авторы фильма не приводят.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал два средства массовой информации — «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Первое издание сообщило, что причиной стало требование ведомства об удалении запрещённой в РФ информации. В создании этих проектов принимал участие Михаил Ходорковский.

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