Раскрыты подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

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Напавший накануне на офицера охраны Минобороны был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой.

Отмечается, что утром накануне мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, пришедшего к зданию Пентагона. У нападавшего был нож, он серьезно ранил офицера Джорджа Гонсалеса, который позже скончался.