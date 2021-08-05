ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

Напавший накануне на офицера охраны Пентагона мужчина был вооружен ножом, сообщает газета "Известия". В сообщении вашингтонского офиса ФБР в Twitter отмечается, что накануне утром 27-летний житель штата Джорджия, как только вышел из пришедшего к зданию американского министерства обороны автобуса, напал на офицера.

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"Завязалась драка, в ходе которой субъект смертельно ранил офицера Джорджа Гонсалеса", — сообщает ФБР. Отмечается, что злоумышленник в ходе борьбы выхватил у офицера пистолет. Преступник также скончался.

При этом в ходе инцидента также пострадал прохожий, его доставили в больницу, а затем отпустили, поскольку ранение не представляло угрозы для жизни.

"Расследование инцидента продолжается", — заявили в ФБР. Накануне служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента со стрельбой вблизи.