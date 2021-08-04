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В Испании убили россиянку

Елена Прошина
22 минуты назад

В поселке Кинкон-де-ла-Виктория в испанской провинции Малага мужчина убил сожительницу из России и попытался сжечь труп. Об этом сообщает испанский журнал El Mundo.

В Испании убили россиянку
Фото: ReutersReuters

Сосед убийцы увидел, как злоумышленник пытался затолкать тело женщины в багажник своего автомобиля и сразу же вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили капли крови в гараже подозреваемого. Позже был найден труп женщины с сильными ожогами недалеко от шоссе.

Когда убийца вернулся домой, его уже ждала полицейская засада. На переднем сиденье злоумышленника полиция нашла паяльную лампу, с помощью которой мужчина, предположительно, хотел сжечь тело сожительницы.

Погибшей россиянке было 36 лет. Она проживала с 53-летним мужчиной и имела гражданство Испании.

Происшествия,Малага,Россия,Испания,
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