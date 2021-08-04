В Испании убили россиянку

В поселке Кинкон-де-ла-Виктория в испанской провинции Малага мужчина убил сожительницу из России и попытался сжечь труп. Об этом сообщает испанский журнал El Mundo.

Фото: Reuters Reuters

Сосед убийцы увидел, как злоумышленник пытался затолкать тело женщины в багажник своего автомобиля и сразу же вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили капли крови в гараже подозреваемого. Позже был найден труп женщины с сильными ожогами недалеко от шоссе.

Когда убийца вернулся домой, его уже ждала полицейская засада. На переднем сиденье злоумышленника полиция нашла паяльную лампу, с помощью которой мужчина, предположительно, хотел сжечь тело сожительницы.