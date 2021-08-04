Внебрачный сын Утесова застрелился в тире

Тело 56-летнего мужчины было обнаружено в частном стрелковом клубе «ССК Мастер» в Москве. Мужчина пришел в частный тир и выстрелил себе в голову. Прокуратура уже назначила проверку. На месте работают следователи, сообщает РИА Новости.

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Как сообщает Telegram-канал «112», совершившим суицид был внебрачный сын Леонида Утёсова. В 2016 году мужчина прошел генетическую экспертизу и доказал родство с певцом.

Ранее в стрелковом клубе «Сибирь» в Новосибирске 59-летний мужчина покончил с собой во время занятий с инструктором. Инцидент произошел 27 июля. Мужчина взял спортивно-тренировочный пистолет «Байкал-442», и сначала сделал несколько выстрелов в мишень, а затем совершил самоубийство. По данным Telegram-канала «112» мужчина был смертельно болен.