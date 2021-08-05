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СМИ сообщили о гибели внебрачного сына Леонида Утёсова

News.ruиещё 7
16 минут назад

В частном спортивно-стрелковом клубе в центре Москвы обнаружено тело мужчины. Прокуратура начала проверку происшествия, об этом сообщается на сайте ведомства.

Стало известно о гибели внебрачного сына Леонида Утёсова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По имеющимся данным, тело мужчины 1965 года рождения было найдено в тире на Андроньевской площади столицы. По предварительным данным, мужчина погиб в результате обращения с пистолетом, полученным в стрелковом клубе.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным РЕН ТВ и «Комсомольской правды», погибший — внебрачный сын знаменитого советского певца Леонида Утёсова Игорь. СМИ сообщают, что мужчина погиб во время занятий с инструктором.

Своё родство со знаменитым артистом Игорь подтвердил в 2016 году, пройдя ДНК-тест, сообщает KP.RU.

Происшествия,Трупы,Леонид Утесов,Генпрокуратура РФ,Комсомольская правда,Москва,
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