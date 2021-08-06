Суд приговорил брата Навального к условному сроку

Преображенский суд Москвы приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год брата оппозиционера Алексея Навального Олега Навального. Как сообщил Business FM его адвокат Никос Параскевов, Олега Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ) в ходе несогласованной акции 23 января в Москве.

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Ранее в прениях сторон обвинение просило для Олега Навального один год лишения свободы с испытательным сроком в три года.

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Поводом для уголовного дела стал пост в Facebook 21 января 2020 года, в котором Олег Навальный призывал выйти на не согласованную с властями акцию в поддержку брата. На нее, по данным мэрии Москвы, вышли 19 человек с подтвержденным коронавирусом.

Изначально Олег Навальный находился по данному делу под домашним арестом, позже Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Свою вину он отрицал. По мнению его защитника Никоса Параскевова, публикацию Олега Навального в соцсети нельзя расценивать как подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, поскольку в ней он «лишь описал жизненную ситуацию, когда находился в местах лишения свободы, когда дети росли без него, и просил людей 23 января не оставаться равнодушными».

Адвокат считает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления.

«Пост не призывал кого-то нарушать санитарно-эпидемиологические правила, Олег Навальный не призывал граждан с симптомами коронавируса или уже болеющих покидать свое жилье, не соблюдать соцдистанцию и не носить маски и перчатки, — сказал Параскевов. — Это же подтвердила в суде эксперт-лингвист Следственного комитета. Она пояснила, что в посте содержатся лишь призывы к людям выйти на митинг 23 января и только. Она считает, что подстрекательских действий в посте Олега Навального нет также и потому, что «нельзя подстрекать неопределенный круг лиц».

Единственный же свидетель обвинения с подтвержденным диагнозом COVID-19, житель столицы Дани Таммам Акель, в суде заявил, что поста Олега Навального не видел.

Сам Аккель был приговорен Преображенским судом 2 августа к штрафу в 100 тысяч рублей за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания»(ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Всего в так называемом санитарном деле в качестве обвиняемых фигурировали десять человек. Их дела раздробили и по отдельности направили на рассмотрение в Преображенский суд. Первый приговор там состоялся 3 августа в отношении бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда) Любови Соболь. Ей назначили полтора года ограничения свободы.