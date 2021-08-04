На Боровском шоссе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Москве произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту, отмечается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Фото: Дептранс Москвы Дептранс Москвы

ДТП случилось примерно в 12:30 на Боровском шоссе рядом с домом 1к1.

На момент аварии на Боровском шоссе в автобусе находилось примерно 20 пассажиров. Согласно последней информации, в результате произошедшего пострадали восемь человек, один оказался в тяжелом состоянии. К месту ДТП направлены сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление и врезался в грузовик.

Среди пострадавших, как уточнили в ведомстве, есть беременная женщина.

На месте работают представители ГИБДД, они выясняют причины аварии.

Напомним, что 30 июля появилась информация, что два человека пострадали в ходе столкновения двух автобусов в Москве, о чем сообщал Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Примерно в 10 часов утра рядом с домом 28 по Пятницкому шоссе автобус частного перевозчика ООО "Красногорск-Авто" врезался в автобус "Мосгортранса", который стоял на светофоре.

"Согласно предварительным сведениям, двое пострадавших с легкими травмами в автобусе частного перевозчика, им оказывают медицинскую помощь. В автобусе "Мосгортранса" обошлось без пострадавших", – отмечалось в сообщении ведомства.