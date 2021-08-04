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Появилось видео задержания мужчины с гранатой в здании кабмина Украины

News.ruиещё 1
22 минуты назад

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что на месте инцидента находятся взрывотехники. В полиции подтвердили, что мужчина был вооружён боевой гранатой.

Ранее сообщалось, что в кабинет министров зашёл мужчина с гранатой. Злоумышленник заявил, что здание захвачено. Мужчина сказал, что «живым оттуда не уйдёт и сядет на 10 лет», после чего попросил людей не входить в здание.

В полиции Киева подтвердили эту информацию. На место инцидента немедленно выдвинулись правоохранители и спецназ. Из здания украинского правительства были эвакуированы сотрудники.

"Живым отсюда не уйду": Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, угрожающего взорвать здание зовут Владимир Прохнич. Известно, что мужчина воевал в Донбассе и был сапёром в батальоне «Айдар».

Происшествия,Видео,Правительство Украины,
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