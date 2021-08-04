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В Кабардино-Балкарии под камнепадом погиб турист

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Два человека пострадали, один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по КБР.

Турист погиб под камнепадом в Кабардино-Балкарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 метров под камнепад попали туристы. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и один человек пострадал», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что для эвакуации туристов направлена заявка на привлечение борта Ми-8 МЧС России. На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского ВПСО и одна единица техники.

Ранее на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в Instagram также появилась информация о происшествии.

«Оперативному дежурному поступило сообщение о том что во время восхождения на гору Думала маршрут 3Б (категории сложности — прим. «Лента.ру») группа из 2 человек попала под камнепад, один участник в тяжелом состоянии. К пострадавшим выдвигается группа спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России. Решается вопрос с авиацией», — говорится в сообщении.

В июле туристы из Москвы попали под камнепад в горах Черекского района в Кабардино-Балкарии. По сообщению ГУ МЧС, туристическая группа состояла из восьми человек. Трое из них получили травмы разной степени тяжести.

Происшествия,МЧС,Lenta.ru,Кабардино-Балкарская Республика,
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