Турист погиб под камнепадом в Кабардино-Балкарии

Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Два человека пострадали, один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по КБР.
«Поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 метров под камнепад попали туристы. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и один человек пострадал», — говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что для эвакуации туристов направлена заявка на привлечение борта Ми-8 МЧС России. На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского ВПСО и одна единица техники.
Ранее на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в Instagram также появилась информация о происшествии.
«Оперативному дежурному поступило сообщение о том что во время восхождения на гору Думала маршрут 3Б (категории сложности — прим. «Лента.ру») группа из 2 человек попала под камнепад, один участник в тяжелом состоянии. К пострадавшим выдвигается группа спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России. Решается вопрос с авиацией», — говорится в сообщении.
В июле туристы из Москвы попали под камнепад в горах Черекского района в Кабардино-Балкарии. По сообщению ГУ МЧС, туристическая группа состояла из восьми человек. Трое из них получили травмы разной степени тяжести.