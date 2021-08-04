Неизвестный мужчина угрожает взорвать здание правительства на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.

Мужчина утверждает, что у него в руках находится граната, которую он готов взорвать в любой момент. Он требует вывести людей и заявляет, что не намерен покидать здание живым.