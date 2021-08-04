Один человек погиб в результате камнепада в горах КБР

Один человек погиб, еще один получил травмы, попав под камнепад в ущелье Кабардино-Балкарии на высоте 3,8 тыс. метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.
Ранее на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в Instagram сообщалось, что группа из двух человек попала под камнепад, один участник был в тяжелом состоянии.
"Поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 метров под камнепад попали туристы. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Для эвакуации направлена заявка на привлечение борта Ми-8 МЧС России. На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО - восемь человек и одна единица техники.