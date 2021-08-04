Один человек погиб в результате камнепада в горах КБР

"Поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 метров под камнепад попали туристы. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и один человек пострадал", - говорится в сообщении.