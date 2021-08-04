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Молния убила россиянина на глазах у сына

Lenta.ru
42 минуты назад

В городе Ртищево Саратовской области молния убила местного жителя на глазах у его сына. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Молния убила россиянина на глазах у сына
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным ведомства, утром 4 августа 59-летний россиянин с сыном и снохой поехали на рыбалку на автомобиле на пруд возле села Сапожок. Переждав дождь, мужчины вышли из машины и пошли к воде, чтобы выбрать место для размещения. СК указывает, что они стояли на расстоянии друг от друга.

«Внезапно над головой 59-летнего мужчины произошла вспышка молнии, в результате чего он упал и скатился в водоем. Сын достал отца из воды, однако признаков жизни мужчина уже не подавал», — говорится в публикации.

СК организовал проверку.

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница Стерлитамакского района Башкирии погибла от удара молнии. Женщина находилась на берегу реки Стерля в районе села Кунакбаево. Как уточнили в МЧС, из-за попадания молний вспыхнуло несколько пожаров в жилых домах, но в них никто не пострадал.

Происшествия,МЧС,Ртищево,
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