Молния убила россиянина на глазах у сына

В городе Ртищево Саратовской области молния убила местного жителя на глазах у его сына. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

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По данным ведомства, утром 4 августа 59-летний россиянин с сыном и снохой поехали на рыбалку на автомобиле на пруд возле села Сапожок. Переждав дождь, мужчины вышли из машины и пошли к воде, чтобы выбрать место для размещения. СК указывает, что они стояли на расстоянии друг от друга.

«Внезапно над головой 59-летнего мужчины произошла вспышка молнии, в результате чего он упал и скатился в водоем. Сын достал отца из воды, однако признаков жизни мужчина уже не подавал», — говорится в публикации.

СК организовал проверку.