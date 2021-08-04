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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Елена Прошина
25 минут назад

В сети появилось видео, на котором неизвестный человек ворвался в Кабмин Украины и угрожает взорвать гранату. Ролик опубликовал Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Мужчину пытаются успокоить очевидцы, но он ведет себя агрессивно, отказывается сдаваться и требует увести людей.

Как сообщает телеканал "Украина 24", мужчина зашел в кабинет министров и заявил, что здание захвачено и он "живым оттуда не выйдет" и "сядет на 10 лет". Причем, изначально он стоял в дверях и предлагал покинуть правительство всем посетителям. Что именно ему необходимо – пока неизвестно.

Как сообщает портал "Страна", мужчина возможно был сапером в батальоне "Аидар".

ФСБ показала на видео задержание эстонского консула

«Основании думать, что граната не настоящая у нас нет», - заявил источник издания в МВД.

Сейчас здание полностью оцеплено, на месте находятся полицейские и саперы.

Происшествия,Видео,Правительство Украины,ФСБ,МВД,
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