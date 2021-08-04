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Спасшего хозяев от медведя домашнего кота сняли на видео

Алевтина Жаркова
32 минуты назад

Кот спас хозяев от медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео инцидента. Как предполагает источник, все произошло в Якутии.

Дикий зверь набрел на лагерь людей и неожиданно встретил отпор со стороны домашнего любимца Василия. Отважный кот всем своим видом продемонстрировал незваному гостю готовность вступить с ним в бой.

«Вася, не надо нам столько мяса», – комментирует происходящее мужской голос за кадром.

После встречи с хвостатым защитником молодой медведь был вынужден отступить.

Происшествия,Видео,Республика Саха (Якутия),
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