Кот спас хозяев от медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео инцидента. Как предполагает источник, все произошло в Якутии.
Дикий зверь набрел на лагерь людей и неожиданно встретил отпор со стороны домашнего любимца Василия. Отважный кот всем своим видом продемонстрировал незваному гостю готовность вступить с ним в бой.
«Вася, не надо нам столько мяса», – комментирует происходящее мужской голос за кадром.
После встречи с хвостатым защитником молодой медведь был вынужден отступить.