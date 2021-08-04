Кот спас хозяев от медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео инцидента. Как предполагает источник, все произошло в Якутии.

Дикий зверь набрел на лагерь людей и неожиданно встретил отпор со стороны домашнего любимца Василия. Отважный кот всем своим видом продемонстрировал незваному гостю готовность вступить с ним в бой.

«Вася, не надо нам столько мяса», – комментирует происходящее мужской голос за кадром.