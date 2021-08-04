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Не пустившего семью с ребёнком аутистом в аквапарк охранника сняли на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Семью с ребёнком с аутизмом не пустили в аквапарк в Волжском Волгоградской области. Видео публикует портал «Lenta.ru».

На кадрах видно, как охранник объясняет семье, что там сейчас много отдыхающих, которых может напрячь присутствие мальчика. И вообще, по правилам заведения его якобы запрещено посещать людям с инвалидностью и психическими заболеваниями. Хотя по закону такого разграничения нет.

Сотрудник аквапарка был уверен в том, что мальчик может представлять угрозу для окружающих. В итоге семья, специально приехавшая из другого города, в аквапарк так и не попала. Прокуратура начала проверку относительно этого инцидента.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,Волгоградская Область,
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