Семью с ребёнком с аутизмом не пустили в аквапарк в Волжском Волгоградской области. Видео публикует портал «Lenta.ru».

На кадрах видно, как охранник объясняет семье, что там сейчас много отдыхающих, которых может напрячь присутствие мальчика. И вообще, по правилам заведения его якобы запрещено посещать людям с инвалидностью и психическими заболеваниями. Хотя по закону такого разграничения нет.