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Женщина пожелала смерти ученице автошколы и попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Магнитогорске произошёл конфликт на парковке между учащейся водить девушкой и неизвестной женщиной. Последняя возмутилась тем, что ученица не правильно себя ведёт на дороге и пожелала ей разбиться. Видео опубликовано в telegram-канале «Life shot».

На кадрах можно увидеть, как женщина в очках предъявляет претензии в нецензурной форме девушке за рулём и инструктору. После чего кричит на инструктора. Будущей автоледи женщина желает разбиться и убиться. Неадекватной женщине не понравилось, что обучение проходит «не в том месте». После всего высказанного женщина просто удалилась быстрым шагом в неизвестном направлении.

Происшествия,Видео,Магнитогорск,
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