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Неадекватную пассажирку запечатлели на видео в Шереметьево

Александр Кузьмин
1 час назад

Буйную пассажирку, которая устроила скандал в московском Шереметьево, пришлось успокаивать с помощью правоохранительных органов. Видео с неадекватной девушкой появилось в telegram-канале «Life shot» .

На кадрах, видно, как девушка пинает столбики у стойки регистрации, громко выкрикивает неприличные посылы, разбрасывает разные вещи аэропорта. Через несколько минут бунтарку удалось успокоить с помощью полицейским. Им пришлось повалить девушку на землю, чтобы увести в отделение полиции. Предположительно нарушительница спокойствия была в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,МВД,
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