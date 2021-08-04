Неадекватную пассажирку запечатлели на видео в Шереметьево

Буйную пассажирку, которая устроила скандал в московском Шереметьево, пришлось успокаивать с помощью правоохранительных органов . Видео с неадекватной девушкой появилось в telegram-канале «Life shot» .

На кадрах, видно, как девушка пинает столбики у стойки регистрации, громко выкрикивает неприличные посылы, разбрасывает разные вещи аэропорта. Через несколько минут бунтарку удалось успокоить с помощью полицейским. Им пришлось повалить девушку на землю, чтобы увести в отделение полиции. Предположительно нарушительница спокойствия была в состоянии алкогольного опьянения.