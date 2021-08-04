У берегов ОАЭ захватили танкер

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, захватили у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает британское издание Sky News со ссылкой на одну из служб безопасности Великобритании.

Фото: Steve Geronazzo / vesselfinder.com Steve Geronazzo / vesselfinder.com

Предполагается, что захват произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По данным издания, на борт судна поднялись восемь или девять вооруженных людей, выключили системы слежения и увели его в неизвестном направлении. Позже стало известно, что танкер направился к Ормузскому проливу.

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Британский интерес

Сразу после появления информации о захвате судна в МИД Великобритании заявили, что британский спецназ участвует в расследовании инцидента. Британская сторона также допустила, что к произошедшему может быть причастен Иран, сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники. Спецслужбы Великобритании якобы считают, что в захвате тем или иным образом принимали участие иранские военнослужащие или их союзники.

В самом Иране резко отреагировали на подозрения со стороны Запада. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отверг причастность страны к угону судна. Посольство Ирана в Великобритании заявило, что информации о новых инцидентах с торговыми судами в регионе Персидского залива у них на данный момент нет.

Персидский треугольник

Примечательно, что незадолго до инцидента о потере контроля над рулевым управлением и отключении двигателей сообщили сразу четыре нефтяных танкера в Оманском заливе — Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. У всех кораблей отказали спутниковые трекеры. Как отмечает Reuters, ОАЭ не сразу признали случившееся, несмотря на показание средства слежения за судами MarineTraffic.com.

При этом похожая ситуация с нападением на судно произошла с 1 по 2 августа. Тогда Румыния, США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street у берегов Омана. Судно, принадлежащее японской компании, шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Maritime.

Как стало известно, один или несколько дронов-камикадзе атаковали палубу судна, в результате чего погибли гражданин Румынии и подданный Великобритании. Глава румынского МИД Богдан Ауреску осудил агрессию в отношении мирного населения.

«Мы продолжаем координировать с нашими партнерами соответствующий ответ», — предупредил он.

3 августа стало известно, что после нападения Великобритания направила на Ближний Восток бойцов из элитных подразделений Особой лодочной службы (SBS) и Особой воздушной службы (SAS). Их главной задачей станет захват или ликвидация ответственных за нападение на танкер. Кроме того, они примут участие в обучении местных войск.