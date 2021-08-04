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Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

Москва24иещё 6
50 минут назад

Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкальском крае, движение на участке временно приостановлено. По предварительным данным, с рельсов сошли десять вагонов.

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье
Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краюГУ МЧС России по Забайкальскому краю

"3 августа 2021 года в 22:40 по московскому времени на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне временно приостановлено. Угроза экологической безопасности уточняется", – говорится на сайте Забайкальской железной дороги.

По данным МЧС, пострадавших нет. Среди сошедших вагонов были две цистерны с топливом.

"Повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В конце июля в Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер – Москва. Водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров поезда эвакуировали.

Происшествия,МЧС,Забайкальский Край,
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