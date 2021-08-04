Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкальском крае, движение на участке временно приостановлено. По предварительным данным, с рельсов сошли десять вагонов.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

"3 августа 2021 года в 22:40 по московскому времени на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне временно приостановлено. Угроза экологической безопасности уточняется", – говорится на сайте Забайкальской железной дороги.

По данным МЧС, пострадавших нет. Среди сошедших вагонов были две цистерны с топливом.

"Повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.