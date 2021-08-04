Дело Абызова: Генпрокуратура подала в суд на Альфа-Банк

"В ходе дальнейших мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию", - говорится в публикации газеты со ссылкой на новое исковое требование.