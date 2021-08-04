В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Двух детей-маугли нашли в квартире в Ульяновской области

Вероника Полынина
32 минуты назад

В Ульяновской области в квартире обнаружили двоих детей-маугли.

Двух детей-маугли нашли в квартире в Ульяновской области
Фото: Сейчас в Ульяновске / ВКонтактеСейчас в Ульяновске / ВКонтакте

Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, сотрудникам экстренных служб поступил сигнал о нахождении в квартире малолетних детей без присмотра взрослых.

Правоохранители прибыли по адресу и нашли двоих детей в квартире, непригодной для нормальной жизни.

«Отсутствуют мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей не имеется одежды и обуви», - перечислили в СК.

Следователи установили, что дети воспитывались матерью-одиночкой. Ранее семья неблагополучной не числилась.

Детей изъяли из семьи, старшего поместили в социально-реабилитационный центр, а младший пока находится в больнице.

СК РФ возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, которое соединено в одно производство с уголовным делом об оставлении малолетних в опасности и их истязании.

В сообществе «Сейчас в Ульяновске» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии квартиры, в которой нашли детей. На снимках видно, что квартира сильно захламлена, а у детей, старшему из которых на вид не более трех лет, нет даже одежды.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,СКР,Ульяновская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители