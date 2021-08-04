Двух детей-маугли нашли в квартире в Ульяновской области

В Ульяновской области в квартире обнаружили двоих детей-маугли.
Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, сотрудникам экстренных служб поступил сигнал о нахождении в квартире малолетних детей без присмотра взрослых.
Правоохранители прибыли по адресу и нашли двоих детей в квартире, непригодной для нормальной жизни.
«Отсутствуют мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей не имеется одежды и обуви», - перечислили в СК.
Следователи установили, что дети воспитывались матерью-одиночкой. Ранее семья неблагополучной не числилась.
Детей изъяли из семьи, старшего поместили в социально-реабилитационный центр, а младший пока находится в больнице.
СК РФ возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, которое соединено в одно производство с уголовным делом об оставлении малолетних в опасности и их истязании.
В сообществе «Сейчас в Ульяновске» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии квартиры, в которой нашли детей. На снимках видно, что квартира сильно захламлена, а у детей, старшему из которых на вид не более трех лет, нет даже одежды.