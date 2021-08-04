Двух детей-маугли нашли в квартире в Ульяновской области

В Ульяновской области в квартире обнаружили двоих детей-маугли.

Фото: Сейчас в Ульяновске / ВКонтакте Сейчас в Ульяновске / ВКонтакте

Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, сотрудникам экстренных служб поступил сигнал о нахождении в квартире малолетних детей без присмотра взрослых.

Правоохранители прибыли по адресу и нашли двоих детей в квартире, непригодной для нормальной жизни.

«Отсутствуют мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей не имеется одежды и обуви», - перечислили в СК.

Следователи установили, что дети воспитывались матерью-одиночкой. Ранее семья неблагополучной не числилась.

Детей изъяли из семьи, старшего поместили в социально-реабилитационный центр, а младший пока находится в больнице.

СК РФ возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, которое соединено в одно производство с уголовным делом об оставлении малолетних в опасности и их истязании.