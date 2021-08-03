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В аэропорту Шереметьево задержали женщину, устроившую дебош

Газета.Ru
29 минут назад

Неизвестная женщина устроила дебош в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot. В начале пассажирка громко кричала и ругалась с присутствующими в аэропорту. В скором времени началась драка с участием женщины и пассажиров.

Женщина устроила драку в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также дебоширка кидала железные стойки в разные стороны. В результате успокаивать женщину, спровоцировавшую конфликт, пришлось полицейским. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находилась женщина и почему так себя вела. Ранее большие очереди возникли у стоек регистрации в Шереметьево.

Самые большие скопления людей наблюдались на рейсы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. В июле курилки вернули во второй московский аэропорт. По информации представителей воздушной гавани, данные помещения полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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