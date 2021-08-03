Женщина устроила драку в Шереметьево

Неизвестная женщина устроила дебош в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot. В начале пассажирка громко кричала и ругалась с присутствующими в аэропорту. В скором времени началась драка с участием женщины и пассажиров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также дебоширка кидала железные стойки в разные стороны. В результате успокаивать женщину, спровоцировавшую конфликт, пришлось полицейским. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находилась женщина и почему так себя вела. Ранее большие очереди возникли у стоек регистрации в Шереметьево.