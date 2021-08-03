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ФСБ показала на видео задержание эстонского консула

Вероника Полынина
38 минут назад

ФСБ России обнародовала видео задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге.

На записи, опубликованной агентством ТАСС, дипломат получает папку с документами, в которых якобы содержится информация о планах РФ в Арктике. После этого он выходит на улицу, где его хватают сотрудники ФСБ в штатском. Задержание происходило на парковке научно-испытательной лаборатории «Политех-СКиМ-Тест».

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что Март Лятте несколько раз встречался с российским гражданином, который передает ему документы на видео. В ходе этих встреч эстонский дипломат пытался получить через россиянина сведения о планах РФ в Арктике, осознавая при этом, что информация носит закрытый характер.

Марта Лятте задержали 6 июля. МИД РФ объявил его персоной нон грата и обязал покинуть страну в течение двух суток.

В ответ Эстония выслала из страны третьего секретаря посольства России в республике. 3 августа министерство иностранных дел РФ отреагировало на «безосновательную» высылку российского дипломата и объявило персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.

Происшествия,Видео,ФСБ,МИД,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
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