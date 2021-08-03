ФСБ показала на видео задержание эстонского консула

ФСБ России обнародовала видео задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге.

На записи, опубликованной агентством ТАСС, дипломат получает папку с документами, в которых якобы содержится информация о планах РФ в Арктике. После этого он выходит на улицу, где его хватают сотрудники ФСБ в штатском. Задержание происходило на парковке научно-испытательной лаборатории «Политех-СКиМ-Тест».

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что Март Лятте несколько раз встречался с российским гражданином, который передает ему документы на видео. В ходе этих встреч эстонский дипломат пытался получить через россиянина сведения о планах РФ в Арктике, осознавая при этом, что информация носит закрытый характер.

Марта Лятте задержали 6 июля. МИД РФ объявил его персоной нон грата и обязал покинуть страну в течение двух суток.